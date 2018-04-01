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ندوة تجسد مغربية الصحراء بكل المقاييس من قلب العاصمة البرتغالية

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 01:43 ندوة تجسد مغربية الصحراء بكل المقاييس من قلب العاصمة البرتغالية | بوليتيك
ندوة تجسد مغربية الصحراء بكل المقاييس من قلب العاصمة البرتغالية
عقدت يوم أمس الإثنين 9 أبريل بالجامعة الكاتوليكية بلشبونة ندوة من تنظيم معهد الدراسات السياسية حول قضية الصحراء، وخلال الندوة استعرض محمد أحمد غاين أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة المحطات

شوف تيفي

عقدت يوم أمس الإثنين 9 أبريل بالجامعة الكاتوليكية بلشبونة ندوة من تنظيم معهد الدراسات السياسية حول قضية الصحراء، وخلال الندوة استعرض محمد أحمد غاين أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة المحطات الرئيسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مفندا ادعاءات الانفصاليين حول الوضعية في أقاليم جنوب المملكة مستشهدا لدحض كل المزاعم بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وكذا المكتسبات التي تم تحقيقها في هذه المناطق وفق الرؤية التنموية المتكاملة لمجموع جهات المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

موضحا بالمقابل الانتهاكات السافرة التي ترتكب ضد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف من قبل البوليساريو وداعمتها الجزائر، فقد تم تسجيل مئات حالات الاختفاء القسري، بالإضافة لتحويل الانفصاليين لمسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة والتي تم الكشف عنها مرارا من قبل منظمات دولية.

وفي نفس الصدد شكل الغياب الجبان لما يسمى بممثل البوليساريو عن الندوة انتصارا لقضية الصحراء المغربية وبهذا الشأن أكد غاين في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء '' كنت أود أن يحضر ممثل البوليساريو لكشف مزاعم وأكاذيب هذا الكيان المصطنع أمام الرأي العام البرتغالي'' مبرزا أن الغياب لا يظهر فقط هشاشة أطروحة الانفصاليين وإنما يؤكد أيضا أنهم لا يمتلكون الحجج للدفاع عنها.

كما نبه لنقطة غاية في الأهمية تتجلى في كون الباحثين الجامعيين البرتغاليين مهتمون بقضية الصحراء ، لكن يبنغي إطلاعهم أكثر على بعض الوقائع والحقائق، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والقانونية للقضية ، وكذلك الجهود التي يبذلها المغرب لتنمية أقاليمه الجنوبية.

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