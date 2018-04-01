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ماريزكو يواصل سيطرته في طواف المغرب للدراجات

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 01:07 ماريزكو يواصل سيطرته في طواف المغرب للدراجات | سبور
ماريزكو يواصل سيطرته في طواف المغرب للدراجات
فاز جاكوب ماريزكو الدراج الإيطالي، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي في طواف المغرب للدراجات ، بعد احتلال المركز الأول في المرحلة الخامسة من الدورة ال 31 لطواف الدراجات بالمغرب، والتي جرت

شوف سبور

فاز جاكوب ماريزكو الدراج الإيطالي، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي في طواف المغرب للدراجات ، بعد احتلال المركز الأول في المرحلة الخامسة من الدورة ال 31 لطواف الدراجات بالمغرب، والتي جرت بين ورزازات وزاكورة على مسافة 8ر142 كلم.

وقطع الدراج ماريزكو المنتمي لفريق ''ويليير ترييستينا -سيل إيطاليا''، والفائز بالمرحلتين الأولى والثالثة مسافة السباق في ظرف ثلاث ساعات 26 دقيقة و 37 ثانية متفوقا بالسرعة النهائية على الألماني لوكاس كارستنسن و الإسباني ألبرت توريس عن فريق.

وقال ماريزكو في تصريح لوسائل الإعلام، إن الثلث الأول من المرحلة كان صعبا بسبب تضاريسها الجبلية موضحا أنه حاول مع فريقه أن يقود السباق بنجاح إلى الأمتار الأخيرة و أن لا يسمح بأي محاولة انسلال أو الهروب عن الكوكبة.

وأعرب الدراج الإيطالي عن سعادته بهذا الفوز الثالث في الطواف ، مضيفا أن الطواف هو فرصة للاستعداد بأفضل طريقة لطواف إيطاليا.

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شوف سبور المغرب طواف المغرب جاكوب ماريزكو

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