 الماغودي : المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة شغب الملاعب ﻿
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الماغودي : المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة شغب الملاعب

بتاريــخ : 11 أبريل 2018 / 00:30 الماغودي : المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة شغب الملاعب | سبور
الماغودي : المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة شغب الملاعب
قال محمد الماغودي الناقد والمحلل الرياضي، اليوم الثلاثاء، إن مديرية الأمن الوطني اعترفت بطريقة غير مباشرة بأن المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة الشغب التي تعرفها مباريات البطولة

شوف سبور

قال محمد الماغودي الناقد والمحلل الرياضي، اليوم الثلاثاء، إن مديرية الأمن الوطني اعترفت بطريقة غير مباشرة بأن المقاربة الأمنية لم تجد نفعا في الحد من ظاهرة الشغب التي تعرفها مباريات البطولة الاحترافية.

وأفاد الماغودي خلال حضوره في برنامج مع أوسامة على قناة شوف سبور، أن السماح بعودة الألتراس لمدرجات الملاعب المغربية دليل على أن من بين الأسباب التي تساهم في اندلاع الشغب يعود إلى سوء تعامل رجال الأمن مع الجمهور.

وتابع قائلا :'' التدخل الأمني في بعض الأحيان داخل الملاعب يتسبب في أحداث الشغب''.

ويرى الناقد الوطني، أن كلا من جمهور الرجاء والوداد وممثلي الألتراس الوطنية عبروا في أكثر من مناسبة عن حبهم لوطنهم ورفعوا شعارات رائعة تجاه الصحراء المغربية في إشارة منه أنهم لا يستحقون ما يمرون منه داخل الملاعب وأن أحداث ملعب مراكش كانت جحيما ضد كل الجماهير المغربية.

 

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شوف سبور المغرب الألتراس البطولة الاحترافية

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