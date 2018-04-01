البحري نائب والي أمن الدار البيضاء : عبارة أرانب سباق دفعت بألتراس وينرز لإحداث تيفو حيوانات الحديقة ﻿

كشف حميد البحري نائب والي أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن عبارة أرانب سباق التي أطلقها بعض المسيرين هي من دفعت ألتراس الوداد لإحداث تيفو حديقة الحيوانات خلال مباراة الديربي البيضاوي السابق.

شوف سبور

كشف حميد البحري نائب والي أمن الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن عبارة أرانب سباق التي أطلقها بعض المسيرين هي من دفعت ألتراس الوداد لإحداث تيفو حديقة الحيوانات خلال مباراة الديربي البيضاوي السابق.

وحمل البحري مجموعة من المسيرين وعلى رأسهم رؤساء الأندية، مسؤولية بعض الأحداث الفوضوية داخل الملاعب بسبب تصريحاتهم المستفزة واللامسؤولة.

وقال البحري خلال حضوره لبرنامج مع أوسامة على قناة ''شوف تيفي'' أن مديرية الأمن خصصت خلية أمنية خاصة لتتبع كل الأحداث الرياضية وضمنت مقاربة تشاركية مع كل الألتراس المغربية من أجل التنسيق وتنظيم المباريات الوطنية.

وتابع قائلا :'' الأمن ساهم بقوة في حماية الألتراس المغربية بكل فصائلها من أجل المصالحة مع الجماهير''.

وأفاد نائب والي أمن الدار البيضاء، أن الأمن يحترم مبادئ الألتراس لكن لا يمكن لأي جهاز أن يقبل بالفكر المتطرف لبعض الألتراس، مؤكدا على ضرورة احترام القوانين.