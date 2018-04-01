 القضية شعلات..''إلياس العماري'' يُـــذكر لأول مرة على لسان ''ناصر الزفزافي'' أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ..(التفاصيل الكاملة) ﻿
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القضية شعلات..''إلياس العماري'' يُـــذكر لأول مرة على لسان ''ناصر الزفزافي'' أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ..(التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 23:48 القضية شعلات..إلياس العماري يُـــذكر لأول مرة على لسان ناصر الزفزافي أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
القضية شعلات..''إلياس العماري'' يُـــذكر لأول مرة على لسان ''ناصر الزفزافي'' أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ..(التفاصيل الكاملة)
شهدت جلسة محاكمة ''ناصــر الزفزافي'' مســاء يومـه الثلاثاء، أثناء الاستماع إليه مشادة كلامية حادة بين هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، والهيئة القضـائية التي تبث في

''شـوف تيفي''

شهدت جلسة محاكمة ''ناصــر الزفزافي'' مســاء يومـه الثلاثاء، أثناء الاستماع إليه مشادة كلامية حادة بين هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، والهيئة القضـائية التي تبث في الحكم ولاسيما فيما يتعلق بمحضر تفريغ مكالمة هاتفية وترجمتها إلى اللغة العربية، وعلاقة ''إلياس العماري'' بما يصطلح عليه بـحراك الريف.

وخلال أشغال جلسة المحاكمة تم عرض مكالمة هاتفية بشكل علني لناصر الزفزافي جمعته بأحد رفاقه، تدخل ''محمد أغناج'' محامي بهيأة دفاع المعتقلين موضحا بأنه بناء على المكالمة الهاتفية وبناء على الترجمة، فهناك تباينا كبيرا بين ما قاله المترجم المحلف أثناء ترجمته بالقاعة وبين ما سجل في محاضر الضابطة القضائية ، خصوصاً خلال الحديث عن ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وهو نفس الشيء الذي أكده المترجم نفسه مبرزا أن هناك خلافا في أمور قليلة ولكن جوهر الترجمة لم يفوت النقاط الجوهرية من مضمون المكالمة بالكامل.

وعلق ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة معززا الملتمس الذي تقدم به المحامي ''محمد أغناج''، آخذا بعين الاعتبار ما قاله المترجم وملتمسا من المحكمة ترجمة المكالمة من جديد من أجل كشف أوجه التباين بين المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكالمة المعروضة على أنظار المحكمة، وأضاف ممثل النيابة العامة أن السياق الذي ورد فيه الحديث عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في محضر الضابطة القضائية مختلف عن ما ورد على لسان المترجم، حيث جاء في المحضر المنجز أن لجنة بلجيكا وراءها ''إلياس العماري'' بينما المترجم يكشف أن أحداث الحسيمة سببها ''إلياس العماري''، مضيفا : ''أنه ورفعا لكل لبس يجب إعطاء المحضر للمترجم و افتحاص المكالمة من أجل الكشف عن أوجه الإختلاف''.

وفي ذات السياق تدخل محامي الطرف المدني ''عبد الكبير طبيح'' ونوه بالمجهود الكبير الذي يقوم به المترجم أمام الظروف الصعبة التي يسهر فيها على القيام بالترجمة، معتبرا أن الأمر يتعلق بصحة المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية، ومنه يجب أن يمكن الترجمان من المحضر وأن ينجز محضرا وهو في حالة مريحة من الاستماع والترجمة، حتى يتم التأكد من صحة أو بطلان المحضر المنجز.

وعقب ذلك تدخل ''ناصر الزفزافي'' موضحا أن الحديث عن ''إلياس العماري'' في المكالمة، حول تورطه في العديد من المشاكل، قائلا : '' إن من سمع المكالمة ووقف عند النقط الثلاثة. ..سيعتقد أن العماري يقف وراء الحراك، لكن في الأصل أن العماري يقوم بالتخلويض والمشاكل والحراك جاء لفضح فساد العماري ولوبيات الفساد''.

هــذا وبعد التماس هيئة دفاع المعتقلين تأجيل الاستماع إلى ناصر الزفزافي، استجاب القاضي ''علي الطرشي'' وقرر تأجيــل مواصلة أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 16 أبريل الجاري.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء إلياس العماري ناصر الزفزافي القاضي علي الطرشي

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