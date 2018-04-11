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بالصور..حجز كمية كبيرة من ''الويسكي'' في طريقها إلى الناظور..وهــاكيفاش

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 23:00 بالصور..حجز كمية كبيرة من الويسكي في طريقها إلى الناظور..وهــاكيفاش | مجتمع
بالصور..حجز كمية كبيرة من ''الويسكي'' في طريقها إلى الناظور..وهــاكيفاش
تمكنت الجمارك ببوابة مليلية الحدودية نهار يوم الثلاثاء من حجز كمية كبيرة من الخمور القوية من صنف الـ''ويسكي معبأة داخل سيارة من نوع ''فولسفاكن'' كانت في طريقها إلى الناظور.

''شـوف تيفي''

تمكنت الجمارك ببوابة مليلية الحدودية نهار يوم الثلاثاء من حجز كمية كبيرة من الخمور القوية من صنف الـ''ويسكي معبأة داخل سيارة من نوع ''فولسفاكن'' كانت في طريقها إلى الناظور.

وحسب مصدر مطلع فإن الحجز طـال نحو 840 قنينة خمر من نوع ''هابطون'' و432 قنينة خمر من نوع ''فودكـا'' بالإضافة إلى حجز حوالي 170 كيلوغرام من الحلوى المهربة من مليلية.

ووفق المصدر ذاته فإن صاحب هذه الكمية الكبيرة من المحجوزات الممنوعة لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة فيما جرى احتجاز سيارته التي تحمل لوحة ترقيم إسبانيـة. 

 

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