 خــاص:المقرقب اللي خلق الرعب فكازا و هرس الطوموبيلات شفر 450 درهم من سائق طاكسي بعد الاعتداء عليه ﻿
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خــاص:المقرقب اللي خلق الرعب فكازا و هرس الطوموبيلات شفر 450 درهم من سائق طاكسي بعد الاعتداء عليه

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 22:43 خــاص:المقرقب اللي خلق الرعب فكازا و هرس الطوموبيلات شفر 450 درهم من سائق طاكسي بعد الاعتداء عليه | حوادث و حقوق
خــاص:المقرقب اللي خلق الرعب فكازا و هرس الطوموبيلات شفر 450 درهم من سائق طاكسي بعد الاعتداء عليه
في تطورات اعتقال'' الشاب ''المقرقب '' الذي روع ساكنة حي شعبي قرب مستشفى محمد الخامس، بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء،علمت شوف تيفي،أن الموقوف سرق مبلغ مالي قيمته 450 درهم من سائق سيارة أجرة من الحجم

شـــوف تيفي:

في تطورات اعتقال'' الشاب ''المقرقب '' الذي روع ساكنة حي شعبي قرب مستشفى محمد الخامس، بالدارالبيضاء يومه الثلاثاء،علمت شوف تيفي،أن الموقوف سرق مبلغ مالي قيمته 450 درهم من سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير و ذلك بعد تعنيفه.

،المعني بالأمر و حسب مصادرنا،و الذي ألحق خسائر مادية ب 11 سيارة يبلغ من العمر 28 سنة يقطن يحي المشروع و من ذوي السوابق العدلية

و قد أحيل الموقوف من طرف عناصر الشرطة القضائية، على فرقة الشرطة القضائية بعد وضعه رهن تدبير ،الحراسة النظرية. كما تم إلى حدود كتابة هذه الأسطر الاستماع لستة ضحايا

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب المعني بالأمر إحالة الشرطة القضائية سرقة الضرب و الجرح

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