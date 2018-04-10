بالصور.. حريق مهول يندلع بواحة ضواحي أكادير‎ ﻿

شب حريق مهول قبل قليل من يومه الثلاثاء، بواحة ''انرارن'' التابعة لجماعة أقصري شمال مدينة أكادير وخلف حالة من الهلع والخوف في صفوف أهالي المنطقة.

شوف تيفي:أحمد هلالي

شب حريق مهول قبل قليل من يومه الثلاثاء، بواحة "انرارن" التابعة لجماعة أقصري شمال مدينة أكادير وخلف حالة من الهلع والخوف في صفوف أهالي المنطقة.

وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان فالحريق إندلع بشكل مباغث وأتى على مجموعة من أشجار النخيل المتواجدة بقرية "إنرارن" وهو ما خلف أضرارا جسيمة بالمحاصيل الزراعية للساكنة المحلية التي هرعت لإخماذ النيران، قبل وصولها لمساكنهم وإنتشارها بشكل واسع إعتمادا على وسائل تقليدية وبدائية، في إنتظار وصول رجال المطافئ للسيطرة على الحريق.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث إستنفر السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي، الذين هرعوا لعين المكان وفتحوا تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق، الذي تجهل أسبابه لحدود كتابة هذه الأسطر.