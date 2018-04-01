في قضية بوعشرين.. التويمي بنجلون لـ"شوف تيفي": لن نتساهل مع "زيان" زعماء الأحزاب يدافعون عن الوطن وهو يدافع عن شخص انتهك حقوق المرأة ﻿

أكد المحامي ''جواد بنجلون التويمي'' أن المراحل المقبلـة من محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' والمتورط في تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر أن ''محمد زيان'' ورقة محروقة ورجل يعشق وسائل الإعلام وعدم

"شـوف تيفي"

أكد المحامي "جواد بنجلون التويمي" أن المراحل المقبلـة من محاكمة "توفيق بوعشرين" مدير نشر "أخبار اليوم" والمتورط في تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر أن "محمد زيان" ورقة محروقة ورجل يعشق وسائل الإعلام وعدم حضوره كزعيم حزب سياسي مغربي في قضية "إعلان العيون" الذي تم توقيعه من طرف أغلب الأحزاب السياسية المغربية ، علما أن الإعلان فتح في وجه جميع القوى السياسية المغربية .

وأضــاف محامي الطرف المدني "بنجلون" في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أن قضية غياب "محمد زيان" تطرح أكثر من سؤال في الوقت الذي يحضر جلسات كل الملفات المعروضة على القضاء ، قائلا: "فالوقت اللي الأحزاب مشات تدافع على القضية الوطنية زيان كيدافع على شخص انتهك حقوق المرأة المغربية وأساء إليها ولا زال يحاول الإساءة إليها وطنيا ودوليا..."، واسترسل ذات المتحدث : "زيان رئيس حزب يترك الأمور الجادة والأساسية والمتعلقة بالوطن ولاسيما القضية الوطنية وتخلى عن هذه المحطة المهمة في تاريخ المغرب ويتشبث بالدفاع عمن انتهك حقوق المرأة "

وزاد "التويمي بنجلون" باعتباره دفاع الطرف المدني وأحد الوجوه البارزة في الملف أنه قرر ألا يتساهل في الجلسات المقبلة مع أي كان ولاسيما من يحاول عرقلة تقدم هذا الملف وعرقلة حرية العدالة، مصرحا " إذا كان البعض يـظن أن تمطيط هذا الملف من شأنه أن يثني الضحايا عن مواصلة الملف فهو واهم لأن الضحايا كل مرة يعبرن أنهن سيواصلن المحاكمة وسيحضرن متى تطلب الأمر ذلك وفي أي وقت ومهما طالت المحاكمة ..."

هــذا وستعرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم غد الأربعاء مواصلة أشغال جلسة محاكمة "توفيق بوعشرين" بعدما قرر القاضي إضافة يوم لأجل الشروع في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية وتسريع وثيرة الملف ومناقشة الموضوع.