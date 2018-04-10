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بالصور.. هذا هو المطعم الذي التقى فيه الملك محمد السادس ولي العهد السعودي وسعد الحريري بباريس

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 21:07 بالصور.. هذا هو المطعم الذي التقى فيه الملك محمد السادس ولي العهد السعودي وسعد الحريري بباريس | مجتمع
بالصور.. هذا هو المطعم الذي التقى فيه الملك محمد السادس ولي العهد السعودي وسعد الحريري بباريس
بعد ساعات من إشعالها مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن ''صورة السيلفي'' التي جمعت الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تم التقاطها داخل مطعم '' Chez Gabrielle''

"شوف تيفي"

 

بعد ساعات من إشعالها مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن "صورة السيلفي" التي جمعت الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تم التقاطها داخل مطعم " Chez Gabrielle" المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتشير بعض المعلومات الخاصة بهذا المطعم إلى أنه يتواجد بشارع النجوم بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو حاصل على "نجمتين" خاصتين بالجودة، وهو معروف بتقديم أشهر الوجبات الفرنسية العصرية.

تجدر الإشارة إلى أن سعد الحريري، نشر ليلة أمس الإثنين، عبر حسابه بتويتر، صورة جمعته بالملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون معها، حيث أكد العديد منهم عن إعجابهم بها لأنها جمعت ثلاث شخصيات عربية مهمة.

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المغرب شوف تيفي باريس الملك محمد السادس ولي العهد الجودة

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