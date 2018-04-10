تشجيع أعضاء تعاونيات بإقليم جرادة للاستثمار في المجال الفلاحي بإطلاعهم على نماذج لضيعات فلاحية نموذجية ﻿

قام مجلس جهة الشرق بتنظيم زيارة لفائدة مجموعة من أعضاء التعاونيات بإقليم جرادة لضيعات فلاحية نموذجية بإقليم الناظور للإطلاع على مشاريع فلاحية نموذجية، وبحث الاستفادة منها ونقل التجربة

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قام مجلس جهة الشرق بتنظيم زيارة لفائدة مجموعة من أعضاء التعاونيات بإقليم جرادة لضيعات فلاحية نموذجية بإقليم الناظور للإطلاع على مشاريع فلاحية نموذجية، وبحث الاستفادة منها ونقل التجربة واستثمارها في المناطق الفلاحية بالإقليم، مع استعداد المجلس لدعم هذه التجارب في إطار دعمه المتواصل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وسعيه لابتكار آليات كفيلة بالرفع من فرص الشغل.

وعلى هذا الأساس زار ممثلو التعاونيات كبريات الضيعات الفلاحية بالمنطقة، والمتخصصة في زراعة وإنتاج أنواع مختلفة من الخضر والفواكه، خصوصا العنب، كما قدمت لفلاحي جرادة شروحات دقيقة حول هذه المشاريع الفلاحية بتزطوطين، والتي تعد من التجارب الناجحة والرائدة على مستوى جهة الشرق لاعتمادها على أنظمة متطورة، بدء من عمليات الغرس، وكيفية الاعتناء بالأشجار، مرورا بعملية الجني، وفق أحدث التقنيات والمواصفات الدولية.

والزيارة هاته تندرج في إطار سعي مجلس جهة الشرق إلى ابتكار آليات ملائمة ومدمجة تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطوير التعاونيات ومساعدتها ومواكبتها على خلق منظومة تعاونية متميزة مرتكزة على أسس الحكامة الجيدة، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية لتذليل الصعاب وابتكار الحلول المناسبة لتخطي الإكراهات، وكذلك في إطار دعم التعاونيات باقليم جرادة لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة التشغيل بهذه المناطق، بالإضافة إلى تفعيل بنيات التنشيط والوساطة في المجالات الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن برنامج الزيارة التي قام بها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، الأسبوع الماضي إلى إقليم جرادة لإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية رفقة عامل الإقليم، شملت معاينة الوعاء العقاري الذي يقدر بأزيد من 150 هكتار الواقع بالجماعة السلالية أولاد بختي، والذي ستستفيد منه 6 تعاونيات فلاحية.