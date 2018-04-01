عاجل.. الزفزافي في ورطة بعد مواجهته بمكالمة هاتفية ذكر فيها اسم إلياس العماري ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء، المعتقل ناصر الزفزافي بمكالمة هاتفية جمعته بشخص يدعى ''عز الدين ولد خالي''.

"شوف تيفي":



علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي، واجه قبل قليل من يومه الثلاثاء، المعتقل ناصر الزفزافي بمكالمة هاتفية جمعته بشخص يدعى "عز الدين ولد خالي".



وأوضح الموفد أن المكالمة التي تكفل بترجمتها من الريفية إلى العربية مترجمان محلفان، تشير إلى أن الزفزافي وعز الدين ولد خالي تحدثا عن الاحتجاجات وعن إلياس العماري، مشيرا إلى أن الزفزافي طلب خلال هذه المكالمة من المدعو جمع الصور الخاصة بالاحتجاجات في قرص مدمج.

وأكد الموفد أن القاضي، طالب الزفزافي بالكشف عن علاقته بمجموعة من الأشخاص من بينهم "كريم المساوي" مسير صفحة فيسبوكبة اسمها "تاريفيت"مقيم بمدريد، وعزالدين ولد خالي، مشيرا إلى أن القاضي أكد للزفزافي أن المدعو "عز الدين" قال له:" إيلا عتاقلك المخزن غادي يكون هناك كلام آخر".

وأبرز الموفد أن ناصر الزفزافي، قال في رده على القاضي، إن "عزالدين ولدخالي" مواطن مغربي وقد جمعته به مجموعة من الاتصالات.

وطالب القاضي علي الطرشي من ناصر الزفزافي الكشف عن علاقته بشخص يدعى "بلال" وعماد العتابي الذي طلب اللجوء السياسي بهولندا، وخالد الشمروكي، إلا أن الزفزافي نفى علاقته بهم.