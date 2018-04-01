 هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء | مجتمع

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية | نت 2.0

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية

شاهد بالفيديو .. هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى ليفربول من توقيع جيسوس | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى ليفربول من توقيع جيسوس

بعد الدور الملتبس لقطــر.. وعد سعودي بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية | دولي

بعد الدور الملتبس لقطــر.. وعد سعودي بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون | مجتمع

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ | بوليتيك

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ

عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية | بوليتيك

عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 19:32 هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء | مجتمع
هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء
قرر القاضي '' الحسن طلفي''، أمس الإثنين، تأجيل البث في ملف المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية سجن ''عكاشة'' إلى تاريخ 22 من شهر أبريل الجاري.

"شوف تيفي"

 

قرر القاضي " الحسن طلفي"، أمس الإثنين، تأجيل البث في ملف المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية سجن "عكاشة" إلى تاريخ 22 من شهر أبريل الجاري.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أطوار أشغال الجلسة، جرت باستئنافية مدينة الدار البيضاء، وقد قرر القاضي تأجيل أشغال الجلسة نظرا لعدم حضور بعض المتابعين، وتسبب حاضرين للجلسة في إثارة الفوضى.

تجدر الإشارة إلى أن المتابعين على خلفية أحداث الخميس الأسود، حاولوا الفرار سنة 2016 من إصلاحية سجن عكاشة، وتسببوا في خسائر مادية جسيمة بالعديد من المكاتب وشاحنات الوقاية المدنية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سجن عكاشة إصلاحية الدار البيضاء الجلسة الخميس الأسود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون | مجتمع

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون

عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن | مجتمع

عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن

بالصورة..هذا هو الخياط اللي تقتل في مارتيل | مجتمع

بالصورة..هذا هو الخياط اللي تقتل في مارتيل

مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب المصحة..أول تصــريح لمحمد أولحاج بعد إجرائه عملية جراحية ..هاذي رسالتي للجماهير الرجاوية | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

من قلب المصحة..أول تصــريح لمحمد أولحاج بعد إجرائه عملية جراحية ..هاذي رسالتي للجماهير الرجاوية

بالفيديو | بعيدا عن الكلمات المبتذلة.. كن أول من يشاهد الكليپ الجديد لمجموعة الفناير الغنائية على الطريقة الأمريكية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو | بعيدا عن الكلمات المبتذلة.. كن أول من يشاهد الكليپ الجديد لمجموعة الفناير الغنائية على الطريقة الأمريكية‎

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا | قنوات أخرى

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا

﻿

آخر المستجدات

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء | مجتمع
منذ 22 دقيقة

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية | نت 2.0

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.