هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء ﻿

قرر القاضي '' الحسن طلفي''، أمس الإثنين، تأجيل البث في ملف المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية سجن ''عكاشة'' إلى تاريخ 22 من شهر أبريل الجاري.

"شوف تيفي"

قرر القاضي " الحسن طلفي"، أمس الإثنين، تأجيل البث في ملف المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية سجن "عكاشة" إلى تاريخ 22 من شهر أبريل الجاري.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن أطوار أشغال الجلسة، جرت باستئنافية مدينة الدار البيضاء، وقد قرر القاضي تأجيل أشغال الجلسة نظرا لعدم حضور بعض المتابعين، وتسبب حاضرين للجلسة في إثارة الفوضى.

تجدر الإشارة إلى أن المتابعين على خلفية أحداث الخميس الأسود، حاولوا الفرار سنة 2016 من إصلاحية سجن عكاشة، وتسببوا في خسائر مادية جسيمة بالعديد من المكاتب وشاحنات الوقاية المدنية.