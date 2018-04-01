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مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 19:17 مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون
مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة
لوحت الأزمة الصحية من جديد للفنان ميمون الوجدي، حيث كشف في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن ''prise en charge'' الخاصة بمؤسسة لالة سلمى لمحاربة السرطان انتهت مدتها دون أن تنتهي معها حصص الكيماوي.

شوف تيفي

لوحت الأزمة الصحية من جديد للفنان ميمون الوجدي، حيث كشف في اتصال مع "شوف تيفي" أن "prise en charge" الخاصة بمؤسسة لالة سلمى لمحاربة السرطان انتهت مدتها دون أن تنتهي معها حصص الكيماوي.

وكان الطبيب المعالج لميمون الوجدي قد خصص 6 حصص علاجية له، لكنه خضع لاثنتين فقط، فيما بقي ينتظر الدواء، قبل أن يتم إبلاغه أن رخصة العلاج بالمؤسسة المذكورة انتهت.

وأضاف الوجدي الذي يعاني وضعا صحيا حرجا أن المسؤولين أبلغوه بضرورة تدخل وزارة الثقافة والاتصال، ىمن أجل التكلف بباقي مصاريف وحصص العلاج المتبقية.

يأتي هذا في ظل وجود نقابات متعددة وتعاضدية للفنانين، لكن لا تقوم كل هذه المؤسسات بدورها المنشود دائما في الحرص على مصالح الفنانين المغاربة الذين همشهم الزمن.

 

 

‫شوف تيفي

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ميمون الوجدي أزمة وزارة الثقافة شوف تيفي المغرب

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