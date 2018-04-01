بعد الدور الملتبس لقطــر.. وعد سعودي بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية ﻿

تؤدي تطورات ملف الصحراء إلى فرز في المواقف داخل دول مجلس التعاون الخليجي، إذ في مقابل التباس الموقف القطري، أعربت المملكة العربية السعودية عن وضوح كبير في دعم مواقف المغرب.

"شوف تيفي"

تؤدي تطورات ملف الصحراء إلى فرز في المواقف داخل دول مجلس التعاون الخليجي، إذ في مقابل التباس الموقف القطري، أعربت المملكة العربية السعودية عن وضوح كبير في دعم مواقف المغرب.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن مصادر موثوقة، أكدت على أن السعودية وعدت المغرب باستعدادها لإعلان البوليساريو منظمة إرهابية.

وموازاة مع ظهور معلومات تشير إلى أن قطر دخلت في تعاملات مشبوهة مع الحركة الانفصالية بتندوف، عرضت الإمارة وساطة مباشرة بين المغرب والبوليساريو إثر تلويح المغرب بالحسم العسكري لخروقات وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة.

وقالت مصادر اليومية أن المغرب رفض مقترح الوساطة القطرية واعتبره غير مقبول نهائيا، مشيرة إلى أن قطر تسعى للبحث عن منافذ نحو مزيد من التغلغل في المنطقة والامتداد منها نحو إفريقيا، لكن اتضح أن ما يهمها في منطقة المغرب العربي ليس مصالح أشقائها الاستراتيجية والوطنية، بل الحفاظ على مصالحها في ليبيا وعلى المليشيات التابعة لها هناك، والتي يتم تمويلها مباشرة من طرف الدوحة.