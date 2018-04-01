مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ ﻿

نقلت وكالة الأنباء «أوروبا بريس» على لسان بيدرو ماثا رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري، تأكيد هذا الأخير عزم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، دعم عملية تجديد اتفاقية الصيد البحري مع

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نقلت وكالة الأنباء «أوروبا بريس» على لسان بيدرو ماثا رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري، تأكيد هذا الأخير عزم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، دعم عملية تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مبرزة أن بلدان الإتحاد الأوروبي، ستصادق بشكل رسمي على انطلاق المفاوضات مع المغرب يوم 16 أبريل الجاري.

وأوضحت الوكالة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الاتفاق التي سيتم التفاوض في شأنه، والذي سيشمل منطقة الصحراء

المغربية رغم القرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية تحت ضغط اللوبي المناهض للسيادة المغربية على أراضيه الجنوبية.. تأكيد رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري لهذا المستجد، يأتي في ظل الغموض الذي يلف ملف تجديد هذا الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي يستثني منطقة الصحراء من الاتفاق، حيث أشار المصدر الإسباني إلى أنه ستتم في يوم 16 أبريل الجاري في لوكسنبورغ، المصادقة على بدء المفاوضات بين الطرفين حول اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز القادم.

ويؤكد خبراء الصيد أن تجديد الاتفاق لا يخدم فقط مصالح دولة إسبانيا، بل أيضا المغرب، الذي ستخلق به، بفضل هذا الاتفاق، نحو 40 ألف وظيفة شغل مباشرة وغير مباشرة، كما أنه سيحصل مقابل ذلك، على 30 مليار سنتيم، و10 ملايير سنتيم أخرى تذهب إلى الصيادين، كما أن الأقاليم الجنوبية هي التيتستفيد بشكل كبير من عائدات الاتفاق.

ويذكر أن انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد بين المغرب وشريكه الأوروبي يوم 16 أبريل الجاري، جاء تكريسا لما تضمنته تصريحات مسؤولين أوروبيين،

ضمنهم المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئية والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو، الذي أشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري «تتلاءم كليا مع القانون الدولي».

كما سبق لبريفيو، أن أكد في تصريح نشره الموقع الإخباري المتخصص في الشؤون الأوروبية (أوراكتيف)، أن «الاتفاقية تحترم كليا القانون الدولي وتطبق، كما هو الشأن بالنسبة لباقي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، على منطقة الصحراء».

وأضاف المتحدث أن التقارير المفصلة الخاصة بواجبات المغرب في ما يتعلق باستعمال الدعم القطاعي للمفوضية الأوروبية تؤكد أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح الساكنة المحلية برمتها، بما فيها ساكنة منطقة الصحراء.

كما أبرز أن آلية التصريح الواضحة التي ينص عليها البروتوكول تمثل أداة إضافية وضمانة أخرى لتلاؤم اتفاقية الصيد البحري مع القانون الدولي.