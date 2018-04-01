 عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية ﻿
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الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 18:18 عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية | بوليتيك
عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية
أعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن استغرابها لدواعي إقحام ملف أكديم إيزيك في النزاع حول الصحراء الذي يخضع لمسلسل التسوية

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعربت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن استغرابها لدواعي إقحام ملف أكديم إيزيك في النزاع حول الصحراء الذي يخضع لمسلسل التسوية من طرف الأمم المتحدة على عكس هذا الملف الذي هو قانوني.

وجاء في رسالة التنسيقية، التي جاءت تعقيبا على تضمن تقريرالأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء فقرات عن معتقلي أكديم إيزيك التي أثارت عدة ملاحظات بالنسبة لعائلات الضحايا ، ''نسجل استغرابنا لدواعي إقحام ملفنا في ملف النزاع حول الصحراء وهو ملف يخضع لمسلسل التسوية من طرف الأمم المتحدة على عكس ملفنا الذي هو قانوني والمعتقلين توبعوا لارتكابهم أفعالا جنائية يجرمها القانون الدولي الوطني''.

واعتبرت الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الثلاثاء ''أن التقرير في هذه الفقرة لم يكن متوازنا وكان منحازا لطرف على حساب طرف آخر مما أفقده في تصورنا المصداقية والنزاهة اللتين من المفترض أن تعالج بهما مختلف النزاعات والملفات المعروضة أمام الأمم المتحدة''.

وأبرزت أن وصف معتقلي أكديم إيزيك بالنشطاء ''هو وصف لا يستقيم ووضعيتهم القانونية في الملف باعتبارهم حوكموا لارتكابهم أفعالا جنائية ، كما أنه وصف يظهر وكأن الأمين العام للأمم المتحدة قد تبنى وجهة نظر جبهة البوليساريو وبياناتها التي تستعمل نفس المصطلح '' مضيفة أن هذا ''الوصف يجعل من التقرير غير محايد فيما يتعلق بهذه الفقرة لأنه توصيف سياسي لم يكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتبناه أو يطلقه''.

وخلصت الرسالة إلى أن التقرير''تجاهل ضحايا مخيم أكديم إيزيك وهم أبناؤنا الذين نكل بجثتهم وشوهت وتم التبول عليها في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية خاصة وأن الضحايا كانوا يقومون بتفكيك المخيم في إطار القانون وبشكل سلمي''، مشيرة إلى أن التقرير تطرق لرسائل الجبهة في الموضوع دون أن يتطرق لرسائل عائلات الضحايا ''وهو تجاهل يثير الاستغراب بالنسبة إلينا''.

يشار إلى أن تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك انتسبت كطرف مدني في المحاكمة التي أعقبت أحداث مخيم أكديم إيزيك التي سقط فيها 11 فردا من القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية .

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المغرب شوف تيفي تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إيزيك الأمم المتحدة

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