على خلاف الشائع.. أسماء أخت توفيق بوعشرين متزوجة زواجا أبيض من لبناني مقيم باسبانيا ﻿

حصلت ''شوف تيفي '' على معلومات مؤكدة أن أسماء بوعشرين شقيقة مدير نشر يومية أخبار اليوم المعتقل بسجن عين برجة، متزوجة زواجا أبيض من لبناني مقيم باسبانيا و هذا ما يفسر زياراتها المتكررة إلى الجارة

شـــوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي " على معلومات مؤكدة أن أسماء بوعشرين شقيقة مدير نشر يومية أخبار اليوم المعتقل بسجن عين برجة، متزوجة زواجا أبيض من لبناني مقيم باسبانيا و هذا ما يفسر زياراتها المتكررة إلى الجارة الشمالية.

معلومات جد مُطلعة تقول إنه خلافا لما تؤكده أخت توفيق بوعشرين وعائلتها في الوسط العائلي من أنها غير متزوجة، أكدت لشوف تيفي أن أسماء متزوجة زواجا أبيض من لبناني أصله من مدينة طرابلس مقيما بإسبانيا يسمى (م.أ.م) ،ومن المرجح أن يكون لهذا الزواج الأبيض علاقة باش تصاوب أسماء بوعشرين وراقيها في بلد الفلامنكو.