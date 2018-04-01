حصري..اعتقال عسكري إسباني بالفنيدق+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم عسكريا إسبانيا من أصول مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب على مهاجرين من دول إفريقية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم عسكريا إسبانيا من أصول مغربية، وذلك للاشتباه في تورطه في النصب على مهاجرين من دول إفريقية.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بالفنيدق، توصلت بشكاية من مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تفيد أن عسكريا إسبانيا يعمل بمدينة سبتة المحتلة، نصب عليه في مبلغ مالي بعد أن وعده بمساعدته على الدخول للمدينة المحتلة.

وأكد ذات المصدر أن العسكري الإسباني الموقوف، تمت إحالته على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي أمر بوضعه بسجن الصومال.