 رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي ﻿
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رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 17:44 رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي | بوليتيك
رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ، استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

شـــوف تيفي:

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ، استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي...

"استقبل الملك محمد السادس، بعد زوال اليوم ،بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الملك وفخامة الرئيس الفرنسي، بشكل مطول ، للوضع في الشرق الأوسط وكذا لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ، وسجلا تطابقا واسعا لوجهات النظر بهذا الخصوص.

كما عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما للمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وأعربا عن إرادتهما في تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، لاسيما السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية.

ويعكس غنى وتنوع وحيوية هذه الشراكة الاستثنائية، الأساس المتين لعلاقة استراتيجية ، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقد جدد الملك الدعوة لرئيس الجمهورية الفرنسية للقيام بزيارة دولة للمغرب"

‫شوف تيفي

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