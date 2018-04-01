 عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الزفزافي في ورطة بعد مواجهته بمكالمة هاتفية ذكر فيها اسم إلياس العماري | مجتمع

عاجل.. الزفزافي في ورطة بعد مواجهته بمكالمة هاتفية ذكر فيها اسم إلياس العماري

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء | مجتمع

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية | نت 2.0

على المباشر | لحظة الاستماع إلى مارك بالكونغرس الأمريكي في فضائــحه الفايسبوكية

شاهد بالفيديو .. هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى ليفربول من توقيع جيسوس | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف مانشستر سيتي الأول في مرمى ليفربول من توقيع جيسوس

بعد الدور الملتبس لقطــر.. وعد سعودي بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية | دولي

بعد الدور الملتبس لقطــر.. وعد سعودي بإعلان البوليساريو منظمة إرهابية

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون | مجتمع

تعرض امرأة لاغتصاب جماعي بالعيون

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ | بوليتيك

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 17:41 عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
انسحب القاضي علي الطرشي والهيئة المرافقة له، قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018، من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين هيئة

"شوف تيفي"

 

انسحب القاضي علي الطرشي والهيئة المرافقة له، قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018، من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة أن المحامية خديجة الروكاني المنتمية لهيئة الدفاع عن المعتقلين، طلبت منحها فرصة للتعليق على تصريحات المعتقل ناصر الزفزافي، ليوافق القاضي علي الطرشي، لكنها عبرت عن غضبها الشديد من الطريقة التي رد بها القاضي على طلبها.

وأشار الموفد إلى أن المحامي أيت ناصر دخل بدوره على الخط قائلا : "يجب على القضاء أخذ الوقار والحياد"، ليتدخل ممثل النيابة العامة، للرد على دفاع المعتقلين، داعيا إلى احترام هيئة القضاء لأن ما يقوله المحاميان "الروكاني وأيت بناصر" لا يقبله المنطق.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحكمة الانسحاب علي الطرشي المعتقلين النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ | بوليتيك

مصدر إسباني : انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب في هذا التاريخ

عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية | بوليتيك

عائلات ضحايا أكديم إيزيك تعبر للأمين العام للأمم المتحدة عن استغرابها لدواعي إقحام ملف قانوني في ملف النزاع حول الصحراء المغربية

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي | بوليتيك

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر الإيليزي | بوليتيك

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر الإيليزي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب المصحة..أول تصــريح لمحمد أولحاج بعد إجرائه عملية جراحية ..هاذي رسالتي للجماهير الرجاوية | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

من قلب المصحة..أول تصــريح لمحمد أولحاج بعد إجرائه عملية جراحية ..هاذي رسالتي للجماهير الرجاوية

بالفيديو | بعيدا عن الكلمات المبتذلة.. كن أول من يشاهد الكليپ الجديد لمجموعة الفناير الغنائية على الطريقة الأمريكية‎ | قنوات أخرى

بالفيديو | بعيدا عن الكلمات المبتذلة.. كن أول من يشاهد الكليپ الجديد لمجموعة الفناير الغنائية على الطريقة الأمريكية‎

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا | قنوات أخرى

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الزفزافي في ورطة بعد مواجهته بمكالمة هاتفية ذكر فيها اسم إلياس العماري | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل.. الزفزافي في ورطة بعد مواجهته بمكالمة هاتفية ذكر فيها اسم إلياس العماري

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء | مجتمع

هذا جديد المعتقلين المتورطين في أحداث الخميس الأسود بإصلاحية عكاشة بالبيضاء

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة | ثقافة و فنون

مرة أخرى ..الفنان ميمون الوجدي ملقاش باش يتعالج من السرطان وهاشنو وقع ليه فوجدة

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف روما الأول في مرمى برشلونة من توقيع دزيكو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.