عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

انسحب القاضي علي الطرشي والهيئة المرافقة له، قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018، من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين هيئة

"شوف تيفي"

انسحب القاضي علي الطرشي والهيئة المرافقة له، قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018، من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، نتيجة وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة أن المحامية خديجة الروكاني المنتمية لهيئة الدفاع عن المعتقلين، طلبت منحها فرصة للتعليق على تصريحات المعتقل ناصر الزفزافي، ليوافق القاضي علي الطرشي، لكنها عبرت عن غضبها الشديد من الطريقة التي رد بها القاضي على طلبها.

وأشار الموفد إلى أن المحامي أيت ناصر دخل بدوره على الخط قائلا : "يجب على القضاء أخذ الوقار والحياد"، ليتدخل ممثل النيابة العامة، للرد على دفاع المعتقلين، داعيا إلى احترام هيئة القضاء لأن ما يقوله المحاميان "الروكاني وأيت بناصر" لا يقبله المنطق.





