عاجل وبالصور.. مقرقب هاز جنوية خرب 15 سيارة وشرمل سائق طاكسي بالبيضاء ﻿

عاش مواطنون الرعب والهلع الشديد، قبل قليل من يومه الثلاثاء، نتيجة قيام ''مقرقب'' بتهديدهم بواسطة سلاح أبيض وهراوة حديدية، وتخريب العديد من السيارات بالقرب من مستشفى محمد الخامس بالبيضاء.

"شوف تيفي"

عاش مواطنون الرعب والهلع الشديد، قبل قليل من يومه الثلاثاء، نتيجة قيام "مقرقب" بتهديدهم بواسطة سلاح أبيض وهراوة حديدية، وتخريب العديد من السيارات بالقرب من مستشفى محمد الخامس بالبيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق العدلية، أقدم على تخريب 15 سيارة وهو في حالة هيجان، قبل أن يعمد إلى شرملة سائق سيارة أجرة.

وأشار المصدر ذاته أن المعني بالأمر، فر إلى وجهة غير معلومة، مبرزا أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحملة تمشيطية بالحي الذي يقطن به من أجل إيقافه.