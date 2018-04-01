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عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 17:03 عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن | مجتمع
عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن
حاول ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، نفي وجود علاقة تجمعه بشخص يدعى ''فريد أيت لحسن''، ينتمي لحركة 18 شتنبر.

"شوف تيفي"

 

حاول ناصر الزفزافي قبل قليل من يومه الثلاثاء، خلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، نفي وجود علاقة تجمعه بشخص يدعى "فريد أيت لحسن"، ينتمي لحركة 18 شتنبر.

و حسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي علي الطرشي، أكد للزفزافي على أنه متهم بالتنسيق مع أطراف خارج أرض الوطن ومن بينهم شخص اسمه "فريد أيت لحسن"، ليرد الزفزافي بالقول إن هذا الشخص هو عضو في صوت الديمقراطيين المغاربة بأوروبا، وعضو في منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان ولا يعرف عنه الكثير، نافيا وجود علاقة تجمعه به، أو معرفته بحركة 18 شتنبر التي ينتمي لها "فريد أيت لحسن".


وأشار الموفد إلى أن الزفزافي وخلال تصريحاته للقاضي علي الطرشي، أكد على أنه صرح للفرقة الوطنية أثناء التحقيق معه بتوصله بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم كمساعدات من أجل العيش.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حركة 18 شتنبر الحسيمة محكمة الاستئناف فريد أيت لحسن

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