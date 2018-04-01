عــاجل:حرب الطرق تقتـــل 3 أشخاص بين أكادير و مراكش ﻿

في آخر مستجدات حادثة السير الخطيرة، التي وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش علمت ''شوف تيفي''، أن الحادث خلف مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة نقلوا على

شــــوف تيفي:

في آخر مستجدات حادثة السير الخطيرة، التي وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش علمت "شوف تيفي"، أن الحادث خلف مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الحادث وقع على مقربة من منطقة إيمنتانوت، بعد إنقلاب سيارة أجرة كبيرة، نتيجة السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق، ما جعله يفقد السيطرة على السيارة ليخرج عن مساره وينقلب على قارعة الطريق في مشهد مروع.

وإستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية الذين هرعوا لعين المكان، وتم نقل جثث الضحايا والمصابين صوب المستشفى، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا شاملا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث المفجع.