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مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 16:43 مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير | مجتمع
مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير
اختفت شابة قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، الأسبوع المنصرم، فجأة ودون سابق إنذار ، بعد أن غادرت منزل أسرتها المتواجد بمنطقة سيدي بيبي ضواحي أكادير.

''شوف تيفي''

اختفت شابة قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، الأسبوع المنصرم، فجأة ودون سابق إنذار ، بعد أن غادرت منزل أسرتها المتواجد بمنطقة سيدي بيبي ضواحي أكادير.

وحسب قريبة المختفية في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' فإن سيدة لعبت دور الوسيطة بين ''م'' وشاب يقطن بالقرب منهم، مشيرة إلى أن هذا الأخير يعتبر المشتبه به الأول باختطافها لأنه آخر من جمعه بها لقاء.

وأشارت المتحدثة إلى أن والدة الفتاة، أصيبت بأزمة نفسية حادة، بعد 8 أيام من اختفاء ابنتها ''م''، موضحة أن أسرة المختفية تقدمت بشكاية لمصالح الدرك الملكي التي حققت مع ''الوسيطة'' بينما ما تزال الأبحاث جارية عن الشاب المشتبه به.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي بيبي الفتاة أزمة نفسية المختفية أكادير

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