 حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان "الصامد" للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي ﻿
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حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان "الصامد" للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 16:35 حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان الصامد للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي | ثقافة و فنون
حصري.. هذا جديد واقعة تبادل الفنان "الصامد" للضرب مع أشخاص آخرين بطنجة والقضية فيها واحد طارت ليه وذنو والاعتداء على شرطي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فنان الراب ''علي الصامد''، مازال يرقد بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، بالرغم من تماثله للشفاء، واصفا حالته بـ ''الممتازة''.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فنان الراب "علي الصامد"، مازال يرقد بمستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، بالرغم من تماثله للشفاء، واصفا حالته بـ "الممتازة".

وأكد ذات المصدر إلى أن الفنان المذكور الذي تحصل على شهادة طبية بها 30 يوما، رفض مغادرة المستشفى بالرغم من تحسن حالته الصحية، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، استمعت له نهاية الأسبوع المنصرم.

وأشار ذات المصدر إلى أن أحد أصدقاء الفنان علي الصامد تم اعتقاله داخل المستشفى، عقب تورطه في الاعتداء على رجل شرطة، مبرزا أن أحد خصوم الفنان الصامد، قطعت أذنه خلال المعركة وقد تم نقله إلى مصحة خاصة، أخضع بها لعملية جراحية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى محمد الخامس مدينة طنجة شهادة طبية رجل شرطة فنان الراب

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