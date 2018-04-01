حصري وبالفيديو.. البنزرتي يكشف لـ " شوف سبور" أسرار ديربي الجولة 25 أمام الرجاء ﻿

كشف فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الرجاء برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم السبت

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الرجاء برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل بمركب محمد الخامس، بداية من الساعة 16.00، مؤكدا أن المهاجم محمد أوناجم سيكون واحدا من أبرز الأسلحة التي سيعتمد عليها لاختراق دفاع القلعلة الخضراء.

وقال البنزرتي في تصريح حصري لـ " شوف سبور"، إن الإستعدادات تمر بشكل جيد، وأن الأجواء طبيعية وتسير على ما يرام، مشيرا إلى أن مجموعته تقوم بواجبها سيما أنها تضم لاعبين محترفين، وذلك منذ التحاقه بفريق الوداد الرياضي في إشارة إلى التزامهم بالنهج التكتيكي الذي يعتمد عليه.

وأكد مدرب فريق الوداد، أن الفوز على أولمبيك بنتيجة 5 أهداف لهدفين برسم الجولة 24 ساهم بقوة في الرفع من معنويات اللاعبين، متمنيا أن يحافظوا على أدائهم القتالي أمام الرجاء وطيلة مباريات البطولة الاحترافية.

وبخصوص عودة المهاجم محمد أوناجم، ذكر البنزرتي أن جمهور الوداد لعب دورا مهما في تحسن مستوى وأداء اللاعب بعد الإصابة التي أبعدته عن الميادين، معبرا عن سعادته بالتحاقه بالمجموعة بشكل عادي وتقديم مستوى جيد في أول ظهور له، بحيث أنه سيكون واحدا من أبرز أسلحته لاختراق دفاع النسور.

وتابع قائلا :" مباراة الرجاء والوداد بعيدة عن الثأر والعصبية ستكون موعدا مع الفرجة والمتعة.. وأتمنى أن يستمتع الجمهور المغربي بأجواء اللقاء".





