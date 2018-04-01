عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة الزفزافي والمهداوي يدخل على الخط ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع إلى المعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع إلى المعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها، نظرا لحضور عائلات المعتقلين، بالإضافة إلى حضور صحافيين أجانب يمثلون منابر إعلامية دولية.

وأشار الموفد إلى أن المعتقل حميد المهداوي، قاطع ناصر الزفزافي، وطالب القاضي علي الطرشي بمنحه الفرصة للكلام، حيث أشاد بالأحزاب السياسية بعد الرد على البوليساريو، وأكد على أنه لا يغازل أحدا، ولكنه يطالب بالإسراع في مشروع الجهوية الموسعة وتحرير سبتة ومليلية من خلال القيام بتحركات مشابهة للتحركات التي تم القيام بها لصالح الصحراء المغربية.