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أزمة الفيسبوك... زوكربرغ يعتذر في إفادة قبل مثوله أمام الكونغرس

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 15:43 أزمة الفيسبوك... زوكربرغ يعتذر في إفادة قبل مثوله أمام الكونغرس | نت 2.0
أزمة الفيسبوك... زوكربرغ يعتذر في إفادة قبل مثوله أمام الكونغرس
أعرب مارك زوكربغ الرئيس التنفيدي لشركة الفيسبوك عن أسفه بخصوص تسريب بيانات الملايين من مستخدمي الموقع عبر تصريح مكتوب نشرته لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي يوم أمس الإثنين 9 أبريل ''لم

شوف تيفي

أعرب مارك زوكربغ الرئيس التنفيدي لشركة الفيسبوك عن أسفه بخصوص تسريب بيانات الملايين من مستخدمي الموقع عبر تصريح مكتوب نشرته لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي يوم أمس الإثنين 9 أبريل ''لم تكن لدينا نظرة فاحصة لمسؤوليتنا وكان ذلك خطأ كبيرا.... ذلك خطئي ... أنا آسف''.

وسيمثل زوكربرغ اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء أمام الكونغرس حيث سيواجه سؤالا حول تبادل بيانات 87 مليون مستخدم للفيسبوك على نحو غير مشروع مع شركة كمبردج أنالتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.

وفي حال لم يقدم مارك زوكربرغ حسب ما أورده موقع رويترز اليوم الثلاثاء إجابات مقنعة هذا الأسبوع، فإن الكونغرس سيضغط على الأرجح لسن قوانين تفرض رقابة صارمة على الفيسبوك، واستباقا لهذه الخطوة ذكرت الشركة أنها تؤيد تشريعا جديدا يلزم شبكات التواصل الاجتماعي على الكشف عمن يقفون وراء الإعلانات السياسية كما تفعل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.

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المغرب شوف تيفي مارك زوكربرغ

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