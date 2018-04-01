 وثائق تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستورمي بمكتب محامي الرئيس الأمريكي ترامب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي | بوليتيك

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر

عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

عاجل وبالصور.. مقرقب هاز جنوية خرب 15 سيارة وشرمل سائق طاكسي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مقرقب هاز جنوية خرب 15 سيارة وشرمل سائق طاكسي بالبيضاء

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر الإيليزي | بوليتيك

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر

عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض الوطن | مجتمع

عاجل.. الزفزافي يعترف بتوصله بمبلغ 30 ألف درهم والقاضي يطالبه بالكشف عن علاقته بأطراف خارج أرض

بالصورة..هذا هو الخياط اللي تقتل في مارتيل | مجتمع

بالصورة..هذا هو الخياط اللي تقتل في مارتيل

عــاجل:حرب الطرق تقتـــل 3 أشخاص بين أكادير و مراكش | حوادث و حقوق

عــاجل:حرب الطرق تقتـــل 3 أشخاص بين أكادير و مراكش

مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم وبالصور..اختفاء قاصرة في ظروف غامضة ضواحي أكادير

صــادم و بالصــورة..مشا عند الطبيب و منين رجع على غفلة حصل مراتو مع صاحبها اللي هرب عريان من الشرجم قدام الناس | حوادث و حقوق

صــادم و بالصــورة..مشا عند الطبيب و منين رجع على غفلة حصل مراتو مع صاحبها اللي هرب عريان من الشرجم

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

وثائق تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستورمي بمكتب محامي الرئيس الأمريكي ترامب

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 15:40 وثائق تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستورمي بمكتب محامي الرئيس الأمريكي ترامب | دولي
وثائق تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستورمي بمكتب محامي الرئيس الأمريكي ترامب
داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يوم أمس الإثنين مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، حيث قامت العناصر بمصادرة وثائق منه تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية

شوف تيفي

داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يوم أمس الإثنين مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، حيث قامت العناصر بمصادرة وثائق منه تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيالز ، في حين وصف ترامب عملية اقتحام مكتب محاميه من قبل FBI بالمشينة.

وقد صرحت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في وقت سابق كون الرئيس الأمريكي ترامب كان على علاقة معها عام 2006 ، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض كما نفاه ترامب جملة وتفصيلا.

كما أكدت ستورمي حسب ما أوردته قناة ''العربية'' عبر موقعها، اليوم الثلاثاء 10 أبريل، أنها سبق وأن تقاضت أموالا من محامي ترامب مقابل صمتها، الأمر نفسه أكده المحامي كوهين في وقت سابق ذاكرا أنه دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية من أمواله الخاصة مقابل الصمت حول تفاصيل علاقتها مع ترامب، فيما أكد الرئيس الأمريكي عدم علمه بهذه الخطوة.

وقد أجرت الممثلة الإباحية مؤخرا مقابلة تلفزيونية تحدثت فيها عن أسرار علاقتها مع ترامب، في حين طالب محامي ترامب بمنعها من الإدلاء بهذه الأحاديث التي تشهر بالرئيس الأمريكي وتخرق الاتفاق الخاص بتكتمها على التفاصيل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياسة ترامب الممثلة الإباحية صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســـابقة: الرئيس السوداني يصدرا قرارا جمهوريا هذا مضمونه | دولي

ســـابقة: الرئيس السوداني يصدرا قرارا جمهوريا هذا مضمونه

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك | دولي

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎ | دولي

ابتسامة مغربي أثناء محاكمته بتهمة القتل المرتبط بالإرهاب تستفز الشعب الفنلندي‎

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة | دولي

مصرع مهاجر مغربي برصاصة مجهول بمدينة غرناطة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018 | الطقس
منذ 22 دقيقة

أحوال الطقس : 10 أبريل 2018

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا | قنوات أخرى

فيديو يهز المغاربة..حصل مراتو مع صاحبها كيمارسو الجنس منين رجع من عند الطبيب على غفلة وصاحبها نقــز عريان من الشرجم قدام الناس فحي شعبي فكازا

العثماني يفتتح الدورة 11 لمعرض السيارات أوطو إكسبو بمشاركة أزيد من 50 عارضا | خارج البلاطو

العثماني يفتتح الدورة 11 لمعرض السيارات "أوطو إكسبو" بمشاركة أزيد من 50 عارضا

استقبال خــاص للملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإيليزي بباريس | قنوات أخرى

استقبال خــاص للملك محمد السادس من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإيليزي بباريس

﻿

آخر المستجدات

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

رسميا.. كواليس الاجتماع الخاص الذي جمع الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر

عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل.. شعلات خلال أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

عاجل وبالصور.. مقرقب هاز جنوية خرب 15 سيارة وشرمل سائق طاكسي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مقرقب هاز جنوية خرب 15 سيارة وشرمل سائق طاكسي بالبيضاء

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر الإيليزي | بوليتيك

بالفيديو..بعد اجتماع مغلق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..الملك محمد السادس يُغادر قصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.