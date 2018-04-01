وثائق تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستورمي بمكتب محامي الرئيس الأمريكي ترامب ﻿

داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يوم أمس الإثنين مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، حيث قامت العناصر بمصادرة وثائق منه تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية

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داهمت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) يوم أمس الإثنين مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، حيث قامت العناصر بمصادرة وثائق منه تحمل معلومات عن الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيالز ، في حين وصف ترامب عملية اقتحام مكتب محاميه من قبل FBI بالمشينة.

وقد صرحت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في وقت سابق كون الرئيس الأمريكي ترامب كان على علاقة معها عام 2006 ، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض كما نفاه ترامب جملة وتفصيلا.

كما أكدت ستورمي حسب ما أوردته قناة ''العربية'' عبر موقعها، اليوم الثلاثاء 10 أبريل، أنها سبق وأن تقاضت أموالا من محامي ترامب مقابل صمتها، الأمر نفسه أكده المحامي كوهين في وقت سابق ذاكرا أنه دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية من أمواله الخاصة مقابل الصمت حول تفاصيل علاقتها مع ترامب، فيما أكد الرئيس الأمريكي عدم علمه بهذه الخطوة.

وقد أجرت الممثلة الإباحية مؤخرا مقابلة تلفزيونية تحدثت فيها عن أسرار علاقتها مع ترامب، في حين طالب محامي ترامب بمنعها من الإدلاء بهذه الأحاديث التي تشهر بالرئيس الأمريكي وتخرق الاتفاق الخاص بتكتمها على التفاصيل.