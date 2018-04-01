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ســـابقة: الرئيس السوداني يصدرا قرارا جمهوريا هذا مضمونه

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 15:30 ســـابقة: الرئيس السوداني يصدرا قرارا جمهوريا هذا مضمونه | دولي
ســـابقة: الرئيس السوداني يصدرا قرارا جمهوريا هذا مضمونه
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

شــــوف تيفي:

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا) أنه جاء في القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين "يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي".

وأضاف القرار أن هذه الخطوة تأتي أيضا "لإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد".

ونقلت الوكالة السودانية عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، أن "الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري".

واحتجزت السلطات السودانية، خلال الفترة الماضية، العشرات، عقب اندلاع احتجاجات بعدة مدن تنديدا بالغلاء، بعد إقرار إجراءات إقتصادية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، بما فيها الخبز.

وضمت قائمة المحتجزين، قادة احزاب معارضة، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ورئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، ونائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والأمينة العامة للحزب ذاته سارة نقد الله.

وبلغ سعر بيع الدولار، اليوم الثلاثاء، بالسوق الموازية، 42 جنيها، فيما أعلن بنك السودان عن رفع السعر التأشيري (الرسمي) إلى 30 جنيها بداية من أمس الإثنين.

ويعاني السودان، منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.

 

 

 

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