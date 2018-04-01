حصري..خطأ فادح للمجرد استغلته الفتاة الفرنسية لورا بريول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع قريب من محامي ''لورا بريول''، أن امتناع سعد لمجرد عن المثول أمام قاضي التحقيق أمس الإثنين، سيكون في صالح الفتاة الفرنسية التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع قريب من محامي ''لورا بريول''، أن امتناع سعد لمجرد عن المثول أمام قاضي التحقيق أمس الإثنين، سيكون في صالح الفتاة الفرنسية التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح المصدر ذاته أن سعد لمجرد، لم يقدم أي تبرير، يوضح من خلاله الأسباب التي دفعته عن الامتناع من الحضور بالرغم من توصله باستدعاء، مشيرا إلى أن الفنان المغربي ارتكب خطأ فادحا ، سيستغله محامي الفتاة الفرنسية المتأكد من أن نتائج الخبرة الطبية ستكون في صالح موكلته، والذي يعلم كذلك قضاء لمجرد قبل يوم من موعد الاستدعاء لسهرة بملهى ''لارك باري'' بباريس.

وأشار كذلك المصدر إلى أن المحامي ''موريتي''، تفاجأ بتخلف لمجرد عن الموعد المحدد للمثول أمام قاضي التحقيق، وهو ما أثار غضبه لأنه كان يعول على تكذيب ادعاءات لورا بريول بخصوص فقدانها لكليتها اليسرى نتيجة العنف الذي تعرضت له.

وأكد المصدر لـ''شوف تيفي'' أن التاريخ الجديد لمثول سعد لمجرد أمام قاضي التحقيق، تم تحديده في تاريخ 9 يونيو المقبل.