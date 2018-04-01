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المواقع الأثرية المغربية تراث وحضارة لا يجب المساس بها

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 14:55 المواقع الأثرية المغربية تراث وحضارة لا يجب المساس بها | بوليتيك
المواقع الأثرية المغربية تراث وحضارة لا يجب المساس بها
انتقلت المصالح الجهوية المختصة لوزارة الثقافة والاتصال رفقة رئيس جماعة مولاي علي الشريف لأجل معاينة الأشغال الجارية بالقرب من موقع سجلماسة الأثري بغاية التأكد من مدى احترام تصميم مشروع بناء مركز

شوف تيفي

انتقلت المصالح الجهوية المختصة لوزارة الثقافة والاتصال رفقة رئيس جماعة مولاي علي الشريف لأجل معاينة الأشغال الجارية بالقرب من موقع سجلماسة الأثري بغاية التأكد من مدى احترام تصميم مشروع بناء مركز سوسيو ثقافي ومسبح للمنطقة الأثرية المصنفة من عدمه.

وقد تم التأكد أن الأشغال الجارية لبناء هذا المركز لم تصل إلى الحدود الفاصلة بينها وبين المنطقة الأثرية المصنفة كما أن منطقة المشروع لا تندرج ضمن المجال الأثري المصنف.

وتأتي هذه التدابير حرصا من الوزارة على عدم المساس بمكونات التراث الثقافي الوطني في جميع جهات المملكة سواء كان التراث مصنفا أو في طور الدراسة.

ووعيا منها أن هذه المعالم تجسد عظمة التاريخ المغربي وعراقته كما أنها تمثل جزء من الذاكرة المغربية المحفورة في جذور التاريخ، اقترحت مصالح الوزارة تسييج موقع سجلماسة الأثري من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك في إطار برنامج العمل الذي يقوم المجلس بإعداده.

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المغرب جهة درعة تافيلالت شوف تيفي موقع سجلماسة الأثري

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