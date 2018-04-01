تاريخيا الرجاء يتفوق على الوداد في الديربي البيضاوي ﻿

يستقبل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، فريق الوداد الرياضي، يوم السبت المقبل في مباراة الديربي برسم الجولة 25 لتكريس تفوقه التاريخي في عدد الانتصارات في الوقت الذي سيبحث الفريق الأحمر على تقليص

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يستقبل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، فريق الوداد الرياضي، يوم السبت المقبل في مباراة الديربي برسم الجولة 25 لتكريس تفوقه التاريخي في عدد الانتصارات في الوقت الذي سيبحث الفريق الأحمر على تقليص الفارق عن غريمه التقليدي.

وتعرف مباريات الديربي البيضاوي تفوق القلعة الخضراء، من حيث عدد الانتصارات والأهداف المسجلة، وكان آخرها الفوز في لقاء ذهاب الموسم المحلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، كما يتفوق بعدد انتصاراته التي تبلغ 35 فوزا مقابل 29 للوداد، في وقت حسم التعادل المباريات المتبقية وعددها 59.

وبخصوص نسبة وعدد الأهداف المسجلة، فقد أحرز فريق الرجاء 107 أهداف، في حين اكتفى الوداد بتسجيل 92 هدفا فقط.