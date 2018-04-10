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سكــــــوب ..مفاجأة..ظهور شقيقــة كبور في رمضان

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 14:05 سكــــــوب ..مفاجأة..ظهور شقيقــة كبور في رمضان | ثقافة و فنون
سكــــــوب ..مفاجأة..ظهور شقيقــة كبور في رمضان
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن السلسلة الرمضانية كبور و الحبيب ستعرف مشاركة الممثلة المغربية ،زهور سليماني الملقبة ''بفليفلة'' لتكون ضمن فريق عمل الموسم الثاني من السلسلة.

شوف تيفي " : علاء الصنوبري

 علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن السلسلة الرمضانية كبور و الحبيب ستعرف مشاركة الممثلة المغربية ،زهور سليماني الملقبة "بفليفلة" لتكون ضمن فريق عمل الموسم الثاني من السلسلة.

و حسب مصادرنا،ستلعب "فليفلة" دور شقيقة "كبور"التي تقطن بالبادية ,حيت سينتقل كل من "كبور و الحبيب" للعيش معها ، ومن المرتقب أن تعرف أطوار هذا الجزء تغييرات جذرية على مستوى السيناريو و كذلك أماكن التصوير بالإضافة إلى شخصيات وعناصر جديدة فرضها السياق الدرامي للسلسلة كالفكاهي الشاب "أسامة رمزي".

وعلمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة أنه من المرتقب أن يباشر طاقم سلسلة كبور و الحبيب تصوير الجزء الثاني منتصف شهر أبريل الجاري بإحدى القرى الغير بعيدة عن مدينة الدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حسن الفد زهور السليماني علاء الصنوبري الموسم الثاني.كبور و الحبيب.

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