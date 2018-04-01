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رجال الحموشي بفاس يستعملون السلاح لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 12:30 رجال الحموشي بفاس يستعملون السلاح لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث | بوليتيك
رجال الحموشي بفاس يستعملون السلاح لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث
تمكنت عناصر الأمن العمومي بتنسيق مع الفرقة السياحية ومجموعة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن فاس، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث تتعلق بالتهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسرقة

 شـــوف تيفي:

 تمكنت عناصر الأمن العمومي بتنسيق مع الفرقة السياحية ومجموعة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن فاس، من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث تتعلق بالتهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسرقة بالعنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال هذا التدخل الأمني، أبدى أفراد من عائلة المشتبه فيه مقاومة عنيفة في محاولة لمنع عناصر الشرطة من القيام بإجراءات الضبط والتوقيف، وهو ما اضطر موظفين للشرطة لإشهار سلاحهما الوظيفي كإجراء وقائي، الأمر الذي أسفر عن توقيف المعني بالأمر وأربعة أشخاص ممن شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ويتعلق الأمر بثلاثة أشقائه وفتاة يحتمل ارتباطها مع المشتبه فيه بعلاقة غير شرعية.

وأضاف أن شرطيين أصيبا في هذا التدخل الأمني بجروح خفيفة على مستوى اليد والكف تلقيا على إثرها العلاجات الضرورية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه والأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تكلفت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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