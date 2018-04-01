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نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 11:31 نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين | بوليتيك
نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين
على إثر الاتهامات التي نشرتها صحيفة ''أخباراليوم''و''الجريدة 24 ''، في حق يونس مجاهد الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي جاء فيها أن مجاهد ''انخرط في الحملة المخدومة ضد توفيق بوعشرين''

شوف تيفي

على إثر الاتهامات التي نشرتها صحيفة "أخباراليوم"و"الجريدة 24 "، في حق يونس مجاهد الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي جاء فيها أن مجاهد "انخرط في الحملة المخدومة ضد توفيق بوعشرين" وهو من "يتحكم في المواقع المشبوهة" التي تقوم بشن حملة لا أخلاقية ضده، وكذا النساء المستنطقات اللواتي أكدن أنهن لم يتعرضن لاعتداء من طرفه ".. وجهت المنابر الإعلامية التي يسيرها بوعشرين، اتهاما لمجاهد بتمكين العاملين في تلك المواقع التي وصفوها ب "المشبوهة والصفراء" من بطاقة الصحافة، وغيرها من الاتهامات التي ردت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغرب ببلاغ ناري، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، منددة بما نشر في منابر بوعشرين من ادعاءات "تروج الإشاعات الكاذبة، رغبة منها في الإساءة لسمعة الناس، فإنها تستغرب من أن مصدر هذه الإشاعة ليس سوى "مصادر متطابقة"، بلا حجج ولا دلائل ولا مصادر. وأوضحت النقابة في بلاغها أنها كانت سباقة إلى التضامن مع توفيق بوعشرين، مباشرة بعد اعتقاله، وطالبوا بإطلاق سراحه، حيث كانوا يعتقدون أن التهم الموجهة له تتعلق بالصحافة والنشر. وأن الزميل يونس مجاهد اتصل ببعض الجرائد الإلكترونية، لإقناعها بالكف عن نشر بعض المضامين التي قد تسيء إلى إحدى السيدات، تقول إنها لم تتعرض للاعتداء من طرف بوعشرين. وأضافت النقابة أن "الادعاء بأن يونس مجاهد، يتحكم في منح البطاقات المهنية، مخجل وتافه، لأن مجاهد لم يشارك في أي اجتماع للجنة البطاقة، منذ أكثر من عشرين سنة...". وأكد البلاغ أن النقيب السابق استقبل رفقة النقيب الحالي أربع مشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، بحضور شهود آخرين، لجأن إلى النقابة للإدلاء بشهاداتهن، كما توصلت النقابة برسائل خطية من بعضهن، وهي القضايا التي سيتم البث فيها، في الوقت المناسب، بناءًا على متابعة النقابة لتطورات هذا الملف" حسب ما جاء في نص البلاغ.

‫شوف تيفي

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