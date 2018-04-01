 مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين | بوليتيك

نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين

مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته | حوادث و حقوق

مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته

تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة | بوليتيك

تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان | حوادث و حقوق

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان

رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا | بوليتيك

رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا

فيديو : أسامة الادريسي يتحدث لبي ان سبورت بالعربية عن المنتخب الوطني ومشاركته في المونديال | بووز

فيديو : أسامة الادريسي يتحدث لبي ان سبورت بالعربية عن المنتخب الوطني ومشاركته في المونديال

رجل شرطة يطلق رصاصة على شاب يحمل سلاحا أبيض بسلا | حوادث و حقوق

رجل شرطة يطلق رصاصة على شاب يحمل سلاحا أبيض بسلا

مصرع شابين في حادثة سير بطنجة | حوادث و حقوق

مصرع شابين في حادثة سير بطنجة

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 10:49 مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته | حوادث و حقوق
مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته
أقدم ثري معروف بمدينة أكادير على وضع حد لحياته، وذلك عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل سميك داخل منزله الكائن بحي بوتشكات بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الخبيث.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم ثري معروف بمدينة أكادير على وضع حد لحياته، وذلك عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل سميك داخل منزله الكائن بحي بوتشكات بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الخبيث.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالهالك متزوج وأب لثلاثة أبناء، وكان قيد حياته خبير في الحسابات بالقطاع الفلاحي، ويملك عقارات ومحلات تجارية عديدة، ومعروف في أوساط رجال الأعمال بكل من مدينة تيزنيت وأكادير واشتوكة أيت بها.

وتعود حيثيات الحادث إلى تفاجئ الهالك أثناء زيارته لأحد الأطباء بإصابته بمرض"السرطان" الخبيث، ما جعله لشهور عديدة ينتقل من طبيب لآخر داخل أرض الوطن وخارجه بحثا عن علاج للمرض اللعين الذي ألم به.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك قام يوم أمس الإثنين بزيارة طبيبه المعالج، والذي أخبره أن لا علاج ولا أمل له، إثر تمكن المرض الخبيث من بعض خلايا جسمه الحيوية، والتي يصعب إستئصاله منها، ليعود أدراجه في حالة نفسية جد متأزمة إلى أحد منازله الخالية بحي بوتشكات بأكادير، ويكتب رسالة وداع مؤثرة لعائلته وأبنائه مطالبا منهم الصفح والسماح عما أقدم عليه، ليقوم بعد ذلك بربط حبل سميك بسلاليم درج المنزل وتعليق نفسه بها واضعا بذلك حدا لحياته.

ودفع إختفائه و إنقطاع التواصل معه، أبنائه للبحث عنه، ليهثروا عليه جثة هامدة داخل المنزل السالف الذكر بحي بوتشكات وبجانبه رسالة وداع.

هذا، وفور إشعارهم بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية لعين المكان، وتم فتح تحقيق حول ملابسات وظروف الإنتحار، في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بأكادير لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب السلطات الأمنية فتح تحقيق انتحار سرطان رجل أعمال أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان | حوادث و حقوق

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان

رجل شرطة يطلق رصاصة على شاب يحمل سلاحا أبيض بسلا | حوادث و حقوق

رجل شرطة يطلق رصاصة على شاب يحمل سلاحا أبيض بسلا

مصرع شابين في حادثة سير بطنجة | حوادث و حقوق

مصرع شابين في حادثة سير بطنجة

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ظاهرة اغتضاب الأطفال تضرب بقوة..أم حصلات جارها كيغتاصب بنتها الطفلة فمنطقة البرنوصي فكازا وهاشنو وقع | بــووز
منذ 46 دقيقة

ظاهرة اغتضاب الأطفال تضرب بقوة..أم حصلات جارها كيغتاصب بنتها الطفلة فمنطقة البرنوصي فكازا وهاشنو وقع

بــرافو..ارتفاع الحصة السوقية لشركة لوسيور كريسطال بالمغرب‎ | مال و أعمال

بــرافو..ارتفاع الحصة السوقية لشركة لوسيور كريسطال بالمغرب‎

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎ | قنوات أخرى

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع | قنوات أخرى

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع

﻿

آخر المستجدات

نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

نقابة الصحافة ترد بقوة على الاتهامات الموجهة لنقيبها السابق من قبل منابر بوعشرين

مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته | حوادث و حقوق

مـــؤلم..ثري جد معروف ينتحر شنقا بأكادير ويترك رسالة مؤثرة لعائلته

تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة | بوليتيك

تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان | حوادث و حقوق

بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.