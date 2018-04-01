فيديو.. هدف عالمي وخرافي لحارس مرمى ينقذ به فريقه من الهزيمة ﻿

شهد دوري البوسنة والهرسك الممتاز لكرة القدم هدفا عالميا ومثيرا، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة سجله حارس مرمى فريق ''زيليزنيكار'' بمرمى ضيفه ''سيروكي بريغ'' لينقذ فريقه من الخسارة.

" شوف سبور "

شهد دوري البوسنة والهرسك الممتاز لكرة القدم هدفا عالميا ومثيرا، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة سجله حارس مرمى فريق "زيليزنيكار" بمرمى ضيفه "سيروكي بريغ" لينقذ فريقه من الخسارة.

وقرر فيدران كجوسيفسكي حارس مرمى "زيليزنيكار" أن يرفع الكرة قوية لمنطقة جزاء الضيوف من بعد أكثر من 60 مترا، عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بهدف دون رد،

وأخطأ حارس الفريق المنافس التعامل مع الكرة التي ارتطمت بالأرض وتابعت طريقها إلى الشباك، وسط فرحة عارمة من لاعبي أصحاب الأرض والجماهير على المدرجات.