بعد سلا.. مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ببركان ﻿

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية،

"شوف تيفي"+" و م ع"

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في مجال الاعتداء على الممتلكات والسرقة الموصوفة من داخل محلات سكنية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية قد ضبطت المشتبه بهم في حالة تلبس باقتراف سرقة موصوفة من داخل فيلا سكنية مملوكة لمواطن مغربي مقيم بالخارج، وهو ما اضطر أحد عناصر الفرقة الأمنية لإطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي لإجهاض هذه العملية الإجرامية، حيث أصابت واحدا من المشتبه بهم بشكل سطحي على مستوى يده اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الأمن الوطني تمكنت من استرجاع المسروقات المتحصلة من هذه العملية، ويتعلق الأمر بجهازي تلفاز وأربعة أغطية وحقيبة شخصية.

وأبرز البلاغ أنه قد تم نقل المشتبه به المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بمعية المساهمين الآخرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.