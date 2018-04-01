 رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا ﻿
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رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 10:19 رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا | بوليتيك
رسميا..التفاصيل الكاملة الخاصة باضطرار مقدم شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي بسلا
اضطر مقدم شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب خمس مذكرات بحث، من أجل السرقة بالعنف، وذلك بعدما هدد أمن المواطنين

"شوف تيفي"+"و م ع"

اضطر مقدم شرطة يعمل بمجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب خمس مذكرات بحث، من أجل السرقة بالعنف، وذلك بعدما هدد أمن المواطنين وعرض حياة عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مشتركة بين الشرطة القضائية ومجموعة الأبحاث والتدخلات بمدينة سلا كانت قد حاولت توقيف المشتبه به بحي الرحمة، تنفيذا لمذكرات البحث الصادرة في حقه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مهددا حياة وأمن الأشخاص وعناصر الشرطة، وهو ما اضطر إطلاق رصاصة من السلاح الوظيفي، أصابت المشتبه به على مستوى الساق اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز السيف المستعمل في محاولة الاعتداء على عناصر الشرطة، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعد تماثله للشفاء.

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المغرب شوف تيفي سلا السلاح الوظيفي مدينة الرباط الحراسة الطبية

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