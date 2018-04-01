ميسي وسواريز يدعمان ملف أمريكا الجنوبية لاحتضان كأس العالم ﻿

عبر ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن دعمهما لملف أمريكا الجنوبية الذي يضم الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بمناسبة

" شوف سبور"

عبر ليونيل ميسي ولويس سواريز نجما فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن دعمهما لملف أمريكا الجنوبية الذي يضم الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بمناسبة الذكرى المئوية للبطولة.

وقال فرناندو مارين منسق الترشيح المشترك في تصريحات صحفية، يوم أمس الاثنين "سينضم ميسي إلينا في هذه المبادرة، وسواريز بالتأكيد".

وتابع قائلا :"أخبرناه (ميسي) عن أهدافنا، وهو يشعر أنها ممكنة".

وأكد كارلوس ماك اليستر وزير الرياضة الأرجنتيني، أنه من المهم أن يعرف الملف دعما من لاعبين بارزين كميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وأبدت الأرجنتين والأوروغواي (انضمت إليهما لاحقا الباراغواي) في البداية رغبتهما بترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030، في الذكرى المئوية للبطولة التي استضافتها الأوروغواي.

وفازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 في النهائي الذي أقيم في 30 يوليو 1932 على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.

وكان منتخب البارغواي من المنتخبات الـ 13 المشاركة في البطولة التي ارتفع عدد المشاركين فيها إلى 32 منتخبا حاليا، على أن يصل العدد إلى 48 منتخبا بدء من نسخة 2026.

ويتنافس المغرب مع ملف مشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا على استضافة مونديال 2026.