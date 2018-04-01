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لجنة تقييم فيفا تبدأ زيارتها لأمريكا بخصوص الملف الثلاثي لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 10:00 لجنة تقييم فيفا تبدأ زيارتها لأمريكا بخصوص الملف الثلاثي لاحتضان مونديال 2026 | سبور
لجنة تقييم فيفا تبدأ زيارتها لأمريكا بخصوص الملف الثلاثي لاحتضان مونديال 2026
انطلقت لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، في مباشرة عملها بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تتنافس بملف ترشيح مشترك على استضافة نهائيات كأس العالم 2026 من أجل تقييم مؤهلاتها.

" شوف سبور" : وكالات

انطلقت لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، في مباشرة عملها بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تتنافس بملف ترشيح مشترك على استضافة نهائيات كأس العالم 2026 من أجل تقييم مؤهلاتها.

 وبدأت اللجنة زيارتها التي تمتد خمسة أيام، من مكسيكو سيتي الاثنين، على أن تشمل تفقد بعض المنشآت المقترحة لاستضافة كأس العالم، من الملاعب إلى مراكز التمرين والمقرات المحتملة لإقامة المنتخبات قبل نحو شهرين على موعد التصويت على البلد المضيف للبطولة العالمية.

وتستمر الجولة الأمريكية للجنة إلى غاية يوم الجمعة، ومن المقرر أن تشمل مدن أتلانتا ونيويورك ونيوجرسي الأمريكية، إضافة إلى تورونتو الكندية.

ويعتمد الملف الثلاثي على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 بملاعب يبلغ معدل طاقتها الاستيعابية 68 ألف متفرج.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي فيفا كأس العالم 2026

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