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جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 08:58 جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المغربي المتورط في اغتصاب الطفلة ابنة شقيقه بالعاصمة الفرنسية باريس، تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية الفرنسية، مساء أمس الاثنين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المغربي المتورط في اغتصاب الطفلة ابنة شقيقه بالعاصمة الفرنسية باريس، تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية الفرنسية، مساء أمس الاثنين.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقوف "أ.ز" البالغ من العمر 55 سنة، حاول خلال التحقيق معه التهرب من الإجابة على الأسئلة، قبل أن ينهار ويتعرف باغتصابه لابنة شقيقه البالغة من العمر 8 سنوات، حيث برر قيامه بهذا العمل الوحشي نظرا للحالة غير الطبيعية التي كان عليها.

 وأكد ذات المصدر إلى أن والدة الطفلة، تقدمت بشهادة طبية إلى المصالح الأمنية، تؤكد وجود أثار احتكاك بالجهاز التناسلي للطفلة وبدبرها، مشيرا إلى أن الشرطة تحصلت كذلك على ملابس الطفلة وثبانها الذي يحتوي على أثار "المني" حتى يتم إخضاعها للخبرة الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت أمس الإثنين، عن المعطيات الأولى الخاصة بهذه الفضيحة، حيث أكدت أم الطفلة لجمعية حقوقية بفرنسا على أن شقيق زوجها، قام بممارسة الجنس على ابنتها الطفلة، وقد عثرت على أثار "مني" بملابسها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الجهاز التناسلي الحقوقية

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