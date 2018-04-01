اتحاد طنجة يستقبل الفتح الرباطي في هذا الملعب ﻿

يستقبل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، فريق الفتح الرباطي، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية ، بالملعب البلدي لمدينة العرائش، بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة طنجة استعدادا لزيارة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يستقبل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، فريق الفتح الرباطي، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية ، بالملعب البلدي لمدينة العرائش، بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة طنجة استعدادا لزيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

وذكرت مصادر داخل فريق اتحاد طنجة، في حديث لـ " شوف سبور" أن إدارة النادي بعثت برسالة للسلطات الأمنية والمحلية بالعرائش، تطلب فيها استقبال المدينة للمباراة، على الملعب البلدي، لتتوصل مباشرة بالموافقة علما أن الملعب لا يتمكن من استيعاب الكم الجماهيري للفريق الطنجي.

ويحتل اتحاد طنجة صدارة ترتيب البطولة، بـ47 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، بـ36 نقطة.