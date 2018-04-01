 اتحاد طنجة يستقبل الفتح الرباطي في هذا الملعب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك | دولي

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة | بوليتيك

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

اتحاد طنجة يستقبل الفتح الرباطي في هذا الملعب

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 08:47 اتحاد طنجة يستقبل الفتح الرباطي في هذا الملعب | سبور
اتحاد طنجة يستقبل الفتح الرباطي في هذا الملعب
يستقبل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، فريق الفتح الرباطي، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية ، بالملعب البلدي لمدينة العرائش، بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة طنجة استعدادا لزيارة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يستقبل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، فريق الفتح الرباطي، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية ، بالملعب البلدي لمدينة العرائش، بعد إغلاق الملعب الكبير لمدينة طنجة استعدادا لزيارة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

وذكرت مصادر داخل فريق اتحاد طنجة، في حديث لـ " شوف سبور" أن إدارة النادي بعثت برسالة للسلطات الأمنية والمحلية بالعرائش، تطلب فيها استقبال المدينة للمباراة، على الملعب البلدي، لتتوصل مباشرة بالموافقة علما أن الملعب لا يتمكن من استيعاب الكم الجماهيري للفريق الطنجي.

ويحتل اتحاد طنجة صدارة ترتيب البطولة، بـ47 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، بـ36 نقطة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب اتحاد طنجة الفتح الرباطي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نهضة بركان يخصص مفاجأة سارة لجمهوره خلال مباراة جينراسيون فوت | سبور

نهضة بركان يخصص مفاجأة سارة لجمهوره خلال مباراة جينراسيون فوت

خاص.. حسبان وبودريقة ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء في المرحلة المقبلة | سبور

خاص.. حسبان وبودريقة ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء في المرحلة المقبلة

لقجع يطير إلى فلسطين | سبور

لقجع يطير إلى فلسطين

اتحاد طنجة يستقبل الفتح بالملعب البلدي بالعرائش | سبور

اتحاد طنجة يستقبل الفتح بالملعب البلدي بالعرائش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎ | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع | قنوات أخرى

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع

روما يستضيف برشلونة وينتظر معجزة للعبور لنصف النهائي | قنوات أخرى

روما يستضيف برشلونة وينتظر معجزة للعبور لنصف النهائي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.