نهضة بركان يخصص مفاجأة سارة لجمهوره خلال مباراة جينراسيون فوت ﻿

خصص فريق نهضة بركان لكرة القدم، مفاجأة سارة لجمهوره بخصوص مباراة إياب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام فريق جينراسيون فوت، المقررة يوم غد الأربعاء، وذلك بفتح أبواب ملعبه بالمجان.

شوف سبور

خصص فريق نهضة بركان لكرة القدم، مفاجأة سارة لجمهوره بخصوص مباراة إياب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام فريق جينراسيون فوت، المقررة يوم غد الأربعاء، وذلك بفتح أبواب ملعبه بالمجان.

وقررت إدارة نهضة بركان فتح أبواب ملعبها بالمجان، لتوفير حضور جماهيري كبير، ودعم اللاعبين لإحراز بطاقة التأهل لدور المجموعات من كأس الكاف.

ومعلوم أن مباراة الذهاب عرفت هزيمة نهضة بركان في السينغال بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد عن طريق اللاعب أيوب الكعبي وبات مطالبا بالانتصار بفارق هدفين خلال المباراة المذكورة.