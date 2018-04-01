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خاص.. حسبان وبودريقة ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء في المرحلة المقبلة

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 08:33 خاص.. حسبان وبودريقة ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء في المرحلة المقبلة | سبور
خاص.. حسبان وبودريقة ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء في المرحلة المقبلة
كشفت مصادر رجاوية، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيكون ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم الثلاثاء، أن سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيكون ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وأفادت ذات المصادر، أن اللجنة التنظيمية التي تشتغل على إنجاح الجمع العام الاستثنائي المقبل، المقرر يوم 13 من شهر أبريل المقبل، قررت إدراج hسم حسبان ضمن اللجنة المؤقتة لتفادي الخلافات القائمة بخصوص من سيتولى تسيير النادي، موضحة أن الرئيس السابق محمد بودريقة (مرشح هو الآخر) سيكون رفقة مجموعة من المنخرطين لإخراج الفريق من الأزمة المالية والتسييرية التي يمر منها.

وحسب ذات المصادر، فإن النقطة الوحيدة التي لم تعرف أي خلافات في قضية تسيير النادي في المرحة المقبلة هي اختيار محمد أوزال رئيسا للجنة المؤقتة.

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شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان محمد بودريقة محمد أوزال الجمع العام الاستثنائي

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