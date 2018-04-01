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هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 08:06 هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران | حوادث و حقوق
هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران
مرة أخرى، اهتزت مدينة بني ملال على وقع انتحار سيدة، لفظت أمس الإثنين، أنفاسها الأخيرة، داخل المستشفى الجهوي للمدينة، عقب تناولها لكمية مهمة من سم الفئران.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، اهتزت مدينة بني ملال على وقع انتحار سيدة، لفظت أمس الإثنين، أنفاسها الأخيرة، داخل المستشفى الجهوي للمدينة، عقب تناولها لكمية مهمة من سم الفئران.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيدة متزوجة أم لثلاثة أطفال، تناولت كمية مهمة من سم الفئران، يوم الجمعة الماضي، بمنزل أسرتها بسوق السبت، وتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى المذكور،حيث أخضعت لعملية غسل المعدة.

وأكدت ذات المصادر أن مشاكل أسرية، دفعت بالسيدة المتزوجة إلى الانتحار، مشيرة إلى أن مدينة بني ملال، شهدت في الآونة الأخيرة انتحار العديد من الأشخاص.

 

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المغرب شوف تيفي بني ملال متزوجة أم أطفال المستشفى الجهوي

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