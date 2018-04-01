لقجع يطير إلى فلسطين ﻿

يسافر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى فلسطين، للالتقاء بجبريل رجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بمناسبة الدعم الذي حضي به المغرب بخصوص ملف احتضان

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يسافر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى فلسطين، للالتقاء بجبريل رجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بمناسبة الدعم الذي حضي به المغرب بخصوص ملف احتضان منافسات كأس العالم 2026.

وكشفت تقارير إعلامية، أن لقجع سيعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للحديث عن دعم الأخير لملف المغرب، وعن الخطوات التي سيقطعها المغرب استعدادا للمراحل الأخيرة لملف ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

وسبق للاتحاد الفلسطيني أن عبر عن دعمه للمغرب لاحتضان مونديال 2026، وهو الإعلان الذي قرر لقجع على ضوئه زيارة فلسطين ليشكر الرئيس رجوب، والشعب الفلسطيني على موقفهما.