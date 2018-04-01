هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات خلال الصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية قوية محليا، خلال الظهيرة والليلة الموالية، بكل من الريف

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات خلال الصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية قوية محليا، خلال الظهيرة والليلة الموالية، بكل من الريف الغربي ومنطقة طنجة وغرب الواجهة المتوسطية واللوكوس والسايس.

وستكون الأجواء غائمة مع سقوط أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بالسهول الشمالية والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي.

8كما يرتقب مرور سحب عابرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسهول الوسطى والأطلس الكبير والسواحل الممتدة شمال طرفاية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي مناطق المملكة. وستتشكل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم الريف والأطلس المتوسط.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي الغربي بالمنطقة الشرقية والمرتفعات، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و 06 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بشمال ووسط البلاد والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 15 درجة بالهضاب العليا والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و 18 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.