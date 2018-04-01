 هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عرس ينقلب إلى مأثم بتيفلت وها شنو وقع

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك | دولي

ظهور نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال تدشين مسجد ومحطة مترو على متن كرسيه المتحرك

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة | بوليتيك

إسبانيا تتنازل عن جزر مغربية محتلة

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 10 أبريل 2018 / 07:13 هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات خلال الصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية قوية محليا، خلال الظهيرة والليلة الموالية، بكل من الريف

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات خلال الصباح، مع نزول أمطار أو زخات مطرية قوية محليا، خلال الظهيرة والليلة الموالية، بكل من الريف الغربي ومنطقة طنجة وغرب الواجهة المتوسطية واللوكوس والسايس.

وستكون الأجواء غائمة مع سقوط أمطار وزخات مطرية معتدلة محليا بالسهول الشمالية والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي.

8كما يرتقب مرور سحب عابرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسهول الوسطى والأطلس الكبير والسواحل الممتدة شمال طرفاية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي مناطق المملكة. وستتشكل بعض التساقطات الثلجية فوق قمم الريف والأطلس المتوسط.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ، ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي الغربي بالمنطقة الشرقية والمرتفعات، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و 06 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بشمال ووسط البلاد والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 15 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 15 درجة بالهضاب العليا والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و 18 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البحر الأمطار مديرية الارصاد الجوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة | مجتمع

اعتقال شخص متلبس بترويج المخدرات بالقنيطرة

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء | مجتمع

الفساد يعصف بقطاع الصحة والمستعجلات تخرق القانون وتفرض الأداء

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات | مجتمع

نهوضا بإقليم جرادة وتشجيعا للاستثمار أزيد من 150 هكتارا خصصت للتعاونيات

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس | مجتمع

عمال صيانة المناطق الخضراء يعتصمون بالمدخل الرئيسي لقصر المؤتمرات بمكناس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎ | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

من قلب أمريكا: فرص المغرب في استضافة مونديال 2026 كبيرة جدا‎

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع | قنوات أخرى

بالفيديو..عصام سرحان يبهر حماقي في ذا فويس ويغني موال بإحساس رائع

روما يستضيف برشلونة وينتظر معجزة للعبور لنصف النهائي | قنوات أخرى

روما يستضيف برشلونة وينتظر معجزة للعبور لنصف النهائي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 أبريل 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
منذ 28 دقيقة

جد صادم..هذا جديد قضية المغربي اللي مارس الجنس على بنت خوه الطفلة+تفاصيل حصرية

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..انتــحار زوجة بمدينة بني ملال بسم الفئران

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

هام..طقس بارد وأمطار قوية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

الزفزافي يتهرب مرة أخرى من الإجابة عن سؤال خاص بالتهم الموجهة إليه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.